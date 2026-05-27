Ragnick vuota il sacco | Al Milan è successo qualcosa di straordinario Futuro? Una cosa ve la posso dire …

Notizia in breve

Ralf Ragnick ha commentato un episodio avvenuto al Milan, affermando che è successo qualcosa di straordinario. Dopo una visita a Vienna di un calciatore, l’allenatore si è espresso pubblicamente, lasciando intendere che ci siano sviluppi futuri legati alla squadra. Ragnick non ha fornito dettagli specifici, ma ha fatto capire che ci sono novità in arrivo. Le sue dichiarazioni sono state fatte dopo la missione di un giocatore del Milan a Vienna.