Ragnick vuota il sacco | Al Milan è successo qualcosa di straordinario Futuro? Una cosa ve la posso dire …
Ralf Ragnick ha commentato un episodio avvenuto al Milan, affermando che è successo qualcosa di straordinario. Dopo una visita a Vienna di un calciatore, l’allenatore si è espresso pubblicamente, lasciando intendere che ci siano sviluppi futuri legati alla squadra. Ragnick non ha fornito dettagli specifici, ma ha fatto capire che ci sono novità in arrivo. Le sue dichiarazioni sono state fatte dopo la missione di un giocatore del Milan a Vienna.
Tra i nomi individuati da Cardinale per ricoprire i ruoli vacanti nell'organigramma del Milan c'è anche quello di Ralf Ragnick. Nella sua carriera ha ricoperto sia il ruolo da dirigente che quello da allenatore e attualmente è il CT dell'Austria, che guiderà alla prossima Coppa del Mondo in programma nelle Americhe dall'11 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic sarebbe volato direttamente in Austria proprio per incontrarlo. Inizialmente si pensava a un possibile ruolo da allenatore, ma le verifiche effettuate dalla nostra redazione hanno confermato che la sua candidatura è esclusivamente per il ruolo di direttore tecnico, precedentemente ricoperto da Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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