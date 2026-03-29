Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato della fase difficile che sta attraversando, sottolineando di sentirsi bene dal punto di vista fisico. Le sue dichiarazioni arrivano da un’intervista rilasciata negli Stati Uniti, in cui ha commentato il momento attuale della sua esperienza con il club. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause delle difficoltà o alle prospettive future.

Direttamente dall'America, il numero 11 del Milan Christian Pulisic ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole persa dagli Stati Uniti contro il Belgio. L'attaccante rossonero ha voluto commentare il periodo non proprio semplice che sta vivendo: l'americano, infatti, non segna da ben 3 mesi. L'ultima rete risale al 28 dicembre nella sfida contro il Verona in Serie A. Milan, le parole di Christian Pulisic: «È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente”

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