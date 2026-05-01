Epidemia d’odio contro ebrei nel Regno Unito il peggio deve ancora arrivare l’allarme del presidente della United Synagogue

Un nuovo allarme riguarda un aumento di episodi di odio contro la comunità ebraica nel Regno Unito. Secondo un rappresentante di un’organizzazione religiosa, ci sarebbero stati diversi attacchi che coinvolgono persone, luoghi di culto e istituzioni che rappresentano questa comunità. Le autorità stanno monitorando la situazione, che sembra aver subito un peggioramento nelle ultime settimane. Si parla di un clima di tensione crescente legato a manifestazioni di protesta e atti di violenza.

(Adnkronos) – “Questo che stiamo vivendo è il risultato di quando la gente scende in strada lungo il Regno Unito al grido di 'Globalizziamo l'intifada': attentati alla vita di componenti della comunità ebraica, attacchi alle istituzioni che ci rappresentano, ai nostri luoghi di culto. Ora abbiamo la certezza che l'intifada è stata davvero globalizzata e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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