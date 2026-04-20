Assogna e i dubbi sul Milan | Emergenza assoluta in avanti Non ho ancora capito che giocatore sia Giménez…

Paolo Assogna ha commentato la situazione attuale del Milan, sottolineando come l’attacco sia in difficoltà e definendo la situazione come un’emergenza. Ha espresso incertezza sulla reale natura del ruolo di Giménez nella rosa, dichiarando di non aver ancora compreso a pieno le caratteristiche del giocatore. La sua analisi si concentra sulla fase offensiva e sui possibili problemi legati alla gestione della squadra.

Il giornalista ed opinionista sportivo per 'Sky Sport' Paolo Assogna ha analizzato la stagione del Milan dopo la vittoria di ieri contro il Verona di Paolo Sammarco, fondamentale per blindare un posto nelle prossima edizione della Champions League. In particolare, si è soffermato sul alcuni dubbi che ha verso la rosa rossonera con uno sguardo al futuro prossimo del club. Tra questi anche il valore reale di Santiago Giménez, ma anche di giocatori più affermati come Leao o Ricci. Ecco, dunque, il suo commento sulla rosa del Milan. "Con la crescita di Gabbia, che vedo sempre più autorevole, Pavlovic e Tomori insieme a un grande portiere penso che il pacchetto difesa sia a posto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Assogna e i dubbi sul Milan: “Emergenza assoluta in avanti. Non ho ancora capito che giocatore sia Giménez…” Notizie correlate Leggi anche: Spalletti e i dubbi sulla sua Juve: “Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare” Gimenez è tornato: «Rivedrete il vero Santi, ho ancora nei miei pensieri di diventare il goleador del Milan!»Vlahovic Juve, svolta nel rinnovo: il serbo si lascia andare con i compagni e rivela un retroscena che pesa sulla trattativa Lukaku Milan, la...