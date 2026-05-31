Il Milan rischia di perdere i vertici dopo i licenziamenti di Furlani e Moncada. La società si trova senza una direzione sportiva operativa e potrebbe incontrare difficoltà nel completare le procedure di registrazione. Si cercano soluzioni per evitare un blocco burocratico, mentre resta aperta la questione su chi possa sostituire i due dirigenti. La situazione ha generato preoccupazioni tra i membri del club, che cercano di mantenere la continuità della gestione.

? Domande chiave Chi sostituirà Furlani e Moncada per evitare il blocco burocratico?. Come può il Milan registrarsi senza una direzione sportiva operativa?. Perché Cardinale ha scelto di azzerare tutti i vertici tecnici?. Quale profilo internazionale potrebbe sostituire le figure del calcio italiano?.? In Breve Scadenza burocratica per la registrazione in Serie A fissata per il 16 giugno.. Licenziamenti simultanei di Allegri, Tare, Furlani e Moncada dopo esclusione Champions League.. Ipotesi per l'assunzione di Alberto Aquilani dopo la finale playoff con il Catanzaro.. Strategia RedBird focalizzata su profili internazionali anglofoni per la nuova gestione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan nel caos: rischio espulsione e vertici svuotati dopo i licenziamenti

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