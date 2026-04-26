Caos a Washington | Trump e i vertici evacuati dopo boati improvvisi

Sabato sera, l’atmosfera a Washington si è improvvisamente surriscaldata quando il presidente e i principali funzionari della Casa Bianca sono stati evacuati da un hotel della capitale. Quanto accaduto è stato accompagnato da forti boati che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Il Secret Service ha avviato le indagini per chiarire l’origine di quei rumori, mentre i presenti sono stati fatti uscire in modo sicuro dall’edificio.

? Cosa sapere Trump e i vertici della Casa Bianca evacuati sabato sera da un hotel di Washington.. Il Secret Service indaga sulla natura dei boati che hanno colpito l'evento istituzionale.. L’evacuazione immediata di Donald Trump e dei vertici dell’amministrazione durante la cena della White House Correspondents’ Association a Washington ha trasformato un evento istituzionale in una scena di caos sabato sera, a causa di una minaccia non ancora identificata. Il momento critico si è verificato all’interno di un hotel della capitale, dove il Presidente era presente insieme a figure chiave del governo, tra cui il Vicepresidente JD Vance, il Capo dello staff Stephen Miller, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e la Direttrice dell’Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Washington: Trump e i vertici evacuati dopo boati improvvisi Notizie correlate Reggiana: caos dopo il crollo, vertici in fuga sotto scortaLa Reggiana ha subito una pesante sconfitta per 1-3 contro il Pescara, un risultato che precipita la squadra in una condizione di estrema fragilità... “Quattro esplosioni ravvicinate”. Inferno in Italia, boati fortissimi: è caosLs mattinata procedeva con il ritmo abituale di una giornata lavorativa qualunque, quando un sibilo improvviso ha squarciato la quiete,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caos a Washington all’ombra di Trump, Hegseth caccia il segretario alla Marina; L'America tra caos, nervi ed epurazioni. Ora è Trump ad avere un ultimatum sulla guerra (di L. Santucci); Golfo del Caos; Trump e Netanyahu, le mosse della disperazione. Caos a Washington all’ombra di Trump, Hegseth caccia il segretario alla MarinaIl miliardario John Phelan defenestrato dal capo del Pentagono con un messaggio su X: «Dimettiti subito o sarai licenziato». Generoso finanziatore di Donald, il ministro è stato silurato per la ecces ... editorialedomani.it Guerra in Iran, Trump: Quasi conclusa. Ma sul nucleare Teheran e Washington hanno idee opposte e ad Hormuz è il caosPenso che sia quasi finita. Sì. Insomma, la vedo come una guerra ormai quasi conclusa. Lo dice il presidente degli Usa Donald Trump intervistato dalla nota conduttrice di Fox News Maria Bartiromo. L ... affaritaliani.it Nel caos della giornata, avevo dimenticato di condividere con voi i due articoli con le novità su #Garlasco usciti oggi su @ilgiornale Dall'ora del delitto alla scomparsa del movente. Così potrebbe cadere il castello contro Alberto. L'indagine ha puntato a smonta - facebook.com facebook Caos Rocchi, il comunicato dell'AIA: "Convocheremo comitato nazionale" x.com