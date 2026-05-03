Dopo la partita tra Sassuolo e Milan, Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’. Il difensore rossonero ha espresso sentimenti di delusione, rabbia e spossatezza, sottolineando la necessità di ripartire e resettare la squadra. Le sue parole sono arrivate al termine di un match che ha lasciato insoddisfazione nello spogliatoio del Milan.

Sulla partita di oggi: "Cosa non ha funzionato? Ha funzionato poco. La partita è stata negativa. I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare la giornata di oggi, deludente e negativa. E andiamo avanti. È l'unico modo". Su cosa bisogna concentrarsi per ripartire: "Su quello che è stato fatto in questi dieci mesi. Non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto per arrivare a questo punto, con il destino nelle nostre mani. Dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro l'Atalanta. C'è poco da dire: siamo delusi, arrabbiati, svuotati dalla giornata di oggi perché non è arrivato quello che volevamo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia dopo Sassuolo-Milan: “Delusi, arrabbiati e svuotati. Dobbiamo resettare”

MILAN - SASSUOLO É UNA SUPER PARTITA CHE FINISCE PARI! RISULTATO GIUSTO O MERITAVA UNA SQUADRA

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