Durante un allenamento con la nazionale francese, un giocatore ha subito un colpo al ginocchio, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e lo staff medico. Tuttavia, le prime analisi mediche hanno escluso lesioni gravi. La notizia ha portato un sospiro di sollievo anche nello spogliatoio della squadra italiana, dove si attendevano aggiornamenti più approfonditi.

Un colpo al ginocchio preso durante l'allenamento con la maglia della Francia aveva fatto tremare Massimiliano Allegri ed il suo Milan. Adrien Rabiot, centrocampista rossonero a arrivato in estate, ha però tranquillizzato tutto l'ambiente: dalla Nazionale, infatti, sono filtrate delle notizie positive sulle sue condizioni, tanto che nella serata di ieri il francese era seduto in panchina. Didier Deschamps, c.t. dei 'Bleus', aveva chiarito che il rossonero non si era allenato con il resto della formazione nella rifinitura del match, a scopo totalmente precauzionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, Rabiot aveva giocato precedentemente nella partita vinta contro il Brasile e, con la Colombia avrebbe, di conseguenza, riposato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri può sorridere: nulla di grave per Rabiot

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