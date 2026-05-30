Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Milan durante il prossimo mercato estivo per trasferirsi al Napoli. La trattativa tra i club è in corso e il centrocampista potrebbe seguire l’allenatore Allegri, che ha già lavorato con lui in passato. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle condizioni dell’eventuale accordo o sulla durata del contratto. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le società e dalle volontà del giocatore.

L'effetto domino generato dal ribaltone societario del Milan non si limita alla dirigenza e alla panchina, ma rischia di travolgere anche i pilastri dello spogliatoio. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri — inserito nel repulisti totale attuato dal proprietario di RedBird Gerry Cardinale — il tecnico livornese è ormai a un passo dalla firma con il Napoli. Questa mossa rischia di innescare un clamoroso addio a Milanello: Adrien Rabiot è infatti il primo nome sulla lista della spesa del tecnico toscano per la sua nuova avventura in Campania. Secondo quanto rilanciato dalle edizioni odierne de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, l'ipotesi di vedere il centrocampista francese al Napoli potrebbe essere molto più di una semplice suggestione di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan rischia di perdere Rabiot: può seguire subito Allegri al Napoli. Tutti i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Como Milan 1-3: RABIOT SHOW||Il calcio è semplice Allegri HA RAGIONE|

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione azzurra: lasciano Gravina e Gattuso. Il Milan rischia di perdere Allegri? Ecco chi al suo postoNelle ultime ore si sono verificati cambiamenti significativi nel mondo del calcio italiano, con l’addio di Gravina e Gattuso a diverse cariche.

Leggi anche: Dal Milan al Napoli con Allegri, ma non si tratta di Rabiot

Temi più discussi: Milan, sarà rivoluzione: chi rischia dopo la mancata qualificazione alla Champions; L'ultima recita di Leao a San Siro dopo sette anni di leggerezza; Chi resta al Milan senza la Champions, come cambia il mercato rossonero: la situazione da Maignan a Modric e Rabiot; Volata Champions, è la notte della resa dei conti: 4 squadre in corsa per 2 posti.

Pastore sul #Milan: Vuoto di potere clamoroso. Rischia una stagione come la Fiorentina #SempreMilan #pastore x.com

[Moretto] Andoni Iraola ha informato il Milan che non accetterà l'offerta dei Rossoneri. reddit

Il Milan non ha imparato nulla. Eppure basterebbe copiare l’InterGli ultimi anni dei rossoneri sono una via crucis continua. Ora l'ennesima rivoluzione dei rossoneri e la decisione di continuare a puntare su Zlatan Ibrahimovi? quando servirebbe un Marotta ... ilfoglio.it

Esodo Milan, ora rischia anche Maignan: possibile cessione per sistemare i contiLa mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di cambiare profondamente il futuro del Milan. Non soltanto sul mercato in entrata, ma anche sul fronte cessioni. Perché senza gli intr ... milanlive.it