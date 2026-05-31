Milan le Top News della mattina | Ibra ribalta i piani Leão annuncia l’addio e spunta il nuovo allenatore
Il Milan ha annunciato che Leão lascerà il club al termine della stagione, mentre si cercano nuovi allenatori. Zlatan Ibrahimovic sta considerando l’ipotesi di un ritorno in squadra e sta valutando un’offerta di un altro club. La società sta lavorando per definire il sostituto di Leão e sta monitorando diverse opzioni per il futuro tecnico. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui tempi e le modalità delle decisioni.
La domenica in casa rossonera delinea i contorni di una vera e propria rifondazione senza precedenti. Le Top News raccolte sul Milan nella mattina di oggi, domenica 31 maggio 2026, confermano che il Diavolo si trova di fronte a un bivio storico. Non si tratta soltanto di scegliere il nuovo allenatore, ma di risolvere una profonda guerra di potere interna che sta ridisegnando l'organigramma e il destino dei principali top player in rosa. La novità più calda delle ultime ore porta la firma di Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor rossonero sta studiando una contro-strategia di respiro internazionale sfruttando i suoi storici canali diplomatici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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