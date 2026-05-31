Milan le Top News della mattina | Ibra ribalta i piani Leão annuncia l’addio e spunta il nuovo allenatore

Notizia in breve

Il Milan ha annunciato che Leão lascerà il club al termine della stagione, mentre si cercano nuovi allenatori. Zlatan Ibrahimovic sta considerando l’ipotesi di un ritorno in squadra e sta valutando un’offerta di un altro club. La società sta lavorando per definire il sostituto di Leão e sta monitorando diverse opzioni per il futuro tecnico. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui tempi e le modalità delle decisioni.