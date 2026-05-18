Milan le Top News della mattina | Cardinale valuterà Furlani Ibra e Allegri Spunta l’ipotesi Ellison
Nella mattinata di lunedì 18 maggio 2026, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il Milan. Tra queste, si parla di una possibile valutazione del presidente nei confronti di Furlani, mentre si discute anche di Ibrahimovic e Allegri. Aggiunge interesse l’ipotesi che il club possa coinvolgere Ellison in alcune decisioni future. Queste sono le principali novità che circolano in merito alla squadra in questa giornata.
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