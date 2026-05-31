Il Milan si aggrappa al fantasma di Slot | la mossa in panchina che può rigenerare Gimenez

Circolano voci su un possibile cambio in panchina del Milan con l’arrivo di Arne Slot, una mossa che potrebbe influenzare la strategia offensiva della squadra. Questa ipotesi riporta l’attenzione su Santiago Gimenez, il quale potrebbe beneficiare di nuove opportunità. Non ci sono conferme ufficiali, e le trattative sono ancora in fase di sviluppo. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle negoziazioni e dalle scelte tecniche del club.

Le indiscrezioni che portano Arne Slot sulla panchina del Milan aprono scenari imprevisti per l’attacco rossonero, riaccendendo i riflettori sul legame profondo con Santiago Gimenez. Prima del suo sbarco in Italia, l’attaccante messicano ha vissuto le sue annate migliori a Rotterdam proprio grazie ai dettami del tecnico olandese, sotto la cui guida è cresciuto fino a diventare uno dei bomber più letali d’Europa. A Milanello l’eventuale ribaltone tecnico potrebbe così favorire il rilancio del classe 2001, che nell’ultima stagione ha faticato a esprimersi sui livelli del passato. Il feeling tra i due è stato immediato, una combinazione di intelligenza tattica e fisicità che ha spezzato l’equilibrio del calcio olandese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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