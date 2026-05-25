Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore del Milan è stato visto uscire dal campo con un’aria malinconica. Franco Ordine ha espresso dubbi sul suo futuro, commentando le sue parole rilasciate dopo la partita. In contemporanea, circolano voci su un possibile sostituto, anche se ancora nulla di ufficiale. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, mentre si fanno più insistenti le indiscrezioni sui cambi di guida tecnica.

Il Milan esce con le ossa rotte dalla partita contro il Cagliari. I rossoneri avevano bisogno di una vittoria (e a posteriori sarebbe bastato anche un pareggio) nell'ultima giornata di campionato per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. Invece, è stata la squadra di Pisacane ad uscire vittoriosa da San Siro, mentre il Diavolo chiude al quinto posto in classifica, accontentandosi di un'amara Europa League. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions porterà ad una vera e propria rivoluzione societaria. Gerry Cardinale ha le idee chiare: Massimiliano Allegri, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovrebbero lasciare il Milan nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Allegri esce malinconico dalla sconfitta contro il Cagliari”. E intanto spunta il sostituto

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ALLEGRI INTERVISTA DOPO MILAN-ATALANTA 2-3: NON BASTA COSÌ! Milan KO a San Siro

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