Milan Juventus Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Il match tra Milan e Juventus Under 15 si è concluso con un risultato non specificato. La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, è stata seguita con aggiornamenti sulla moviola, il tabellino e la cronaca in tempo reale. La sfida ha coinvolto le due formazioni in un confronto decisivo per l'accesso alle semifinali. Nessuna informazione sui marcatori o sul punteggio finale è stata fornita.

di Fabio Zaccaria Milan Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato 1-1 con il Milan all’andata, affronta i rossoneri nella trasferta valevole per il ritorno dei quarti di finale. segue LIVE il match. Milan Juventus Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Milan Juventus Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Milan Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi:... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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