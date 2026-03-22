Juventus Parma Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Alle 15:00 si è svolto il match tra Juventus e Parma Under 15 valido per la ventitreesima giornata del campionato 202526. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con dettagli su moviola, tabellino e risultato finale. La cronaca del match ha riportato le azioni principali e l’andamento delle due squadre durante l’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Parma Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Parma Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Articoli correlati Juventus Parma Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus Women Parma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveMateta Juventus, ma come sta ora il francese? Annuncio importantissimo sulle condizioni dell’obiettivo bianconero Milik Juve, il futuro del... Una raccolta di contenuti su Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Parma Women vs Juventus Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women. Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com Bremer da 9, Juventus a valanga: poker Champions a ParmaLa cronaca della partita passa anche dalle palle ferme: il vantaggio al 15’ nasce da un corner e da lì la partita si incanala sui duelli in area. La Juventus ha attaccato il cuore della difesa con ... it.blastingnews.com #BVB, #Juventus e #BayernMonaco stanno monitorando il giovane attaccante del #Parma Anthony #Tagliente (classe 2009). In questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 9 assist. #Tagliente è considerato uno dei più importanti talenti italiani Under 17. - facebook.com facebook