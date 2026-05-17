Juventus Milan Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
È iniziata la partita tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. La sfida si svolge in modo regolare, con moviole e cronaca in tempo reale che seguono ogni azione. Sono stati registrati il tabellino, i risultati e le principali fasi del match, che si svolge in un'atmosfera di competizione tra le due formazioni giovanili. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del torneo.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Milan Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Milan Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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