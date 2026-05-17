Juventus Milan Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

È iniziata la partita tra le squadre Under 15 di Juventus e Milan, valida per i quarti di finale del campionato 202526. La sfida si svolge in modo regolare, con moviole e cronaca in tempo reale che seguono ogni azione. Sono stati registrati il tabellino, i risultati e le principali fasi del match, che si svolge in un'atmosfera di competizione tra le due formazioni giovanili. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del torneo.

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