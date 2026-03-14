Bologna Juventus Under 15 2-2 un punto in trasferta ferma le vittorie consecutive | ancora Paesanti decisivo Il recap del match

Nel match tra Bologna e Juventus Under 15, terminato 2-2, Nobile e Paesanti sono stati gli autori dei gol. La partita si è conclusa con un pareggio che interrompeva la serie di vittorie consecutive delle due squadre. Paesanti è stato ancora protagonista decisivo, mentre Pecorari ha mantenuto la sua imbattibilità senza riuscire a conquistare i tre punti in Emilia.

di Fabio Zaccaria Bologna Juventus Under 15 2-2, Pecorari prosegue la striscia di imbattibilità ma non va oltre il pareggio in Emilia: Nobile e Paesanti a segno. Il resoconto della partita. Dopo la vittoria interna contro la Carrarese, arriva un pari per la Juventus Under 15 di Pecorari che non va oltre il 2-2 nella trasferta di Bologna. Una gara difficile sin dall’inizio per i bianconeri che riescono per ben 2 volte a riprendere il risultato ed alla fine si devono accontentare di un buon punto. Ecco di seguito il recap del match valido per la 22esima giornata di campionato. Come anticipato, inizio in salita per la Juventus Under 15 che dopo appena 3 minuti subisce il gol dello svantaggio bolognese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juventus Under 15 2-2, un punto in trasferta ferma le vittorie consecutive: ancora Paesanti decisivo. Il recap del match Articoli correlati Modena Juventus Under 17 1-1, un pareggio esterno interrompe le nove vittorie consecutive: il recap del matchdi Fabio ZaccariaModena Juventus Under 17 1-1, l’irreprensibile Paonessa non basta a Grauso: bianconeri fermati sul campo ostico dei Canarini. Settore Giovanile Inter, 3 risultati diversi per Under 15,16 e 17: cade Handanovic dopo 8 vittorie consecutive. Il recap del weekendMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Approfondimenti e contenuti su Bologna Juventus Under Temi più discussi: Under 17 Serie A e B, sfida play-off nel Girone A: il Bologna riceve il Torino campione; Settore Giovanile – Il programma del weekend; Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Primavera 1. Il Sassuolo si riscatta battendo la Juventus: gli highlights (video). Settore giovanile – Il programma del weekendGli appuntamenti del fine settimana ... msn.com Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com UNDER 15 - Bologna-Juventus, tra rossoblù e bianconeri vince il segno X - facebook.com facebook