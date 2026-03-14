Bologna Juventus Under 16 0-3 bianconeri indomabili battono pure i felsinei | Pipitò e Salvai sugli scudi Il recap del match

Nella partita tra Bologna e Juventus Under 16, i bianconeri hanno vinto 3-0, con Pipitò e Salvai protagonisti. La Juventus ha consolidato il primo posto nel girone grazie a questa vittoria, che si è disputata durante la 22esima giornata del campionato. Il match si è svolto con una netta supremazia della squadra ospite, senza ulteriori episodi rilevanti da segnalare.

di Fabio Zaccaria Bologna Juventus Under 16 0-3, altra vittoria per Gridel dopo aver raggiunto il primo posto nel girone con ampio anticipo: il resoconto del match valido per la 22esima giornata di campionato. Continua il momento magico per la Juventus Under 16 di Gridel che dopo aver matematicamente vinto il girone A con 5 turni di anticipo, batte anche il Bologna in trasferta nella sfida valevole per la 22esima giornata di campionato. Ecco di seguito il resoconto della partita. Avvio fulminante dei bianconeri che mettono già in chiaro le cose dalla prima frazione: prima con la rete di Pipitò e poi con quella di Salvai, che torna al gol. Il primo tempo si chiude così col punteggio di 2-0 per i ragazzi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juventus Under 16 0-3, bianconeri indomabili battono pure i felsinei: Pipitò e Salvai sugli scudi. Il recap del match Articoli correlati Juventus Bologna Under 17 4-1, le doppiette di Urbano e Santa Maria stendono i felsinei: il recap del matchTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juventus Spezia Under 16 6-1: finisce qui. Pipitò, Salvai e Rolando regalano i 3 puntidi Fabio ZaccariaJuventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Approfondimenti e contenuti su Bologna Juventus Under Temi più discussi: Under 17 Serie A e B, sfida play-off nel Girone A: il Bologna riceve il Torino campione; Settore Giovanile – Il programma del weekend; Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT. Settore giovanile – Il programma del weekendGli appuntamenti del fine settimana ... msn.com Bologna-Juventus pronostico e quote: la chicca dell'espertoDomenica 14 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20:45, il Bologna di Vincenzo Italiano ospiterà la Juventus di Luciano Spalletti. La gara, valevole per il quindicesimo turno di Serie A, si ... calciomercato.com La #JUVENTUS #UNDER15 pareggia a #Bologna Il racap del match x.com UNDER 15 - Bologna-Juventus, tra rossoblù e bianconeri vince il segno X - facebook.com facebook