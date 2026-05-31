Il Milan Under 15 ha battuto la Juventus con un punteggio di 3-0 e si è qualificato per la semifinale dello scudetto. La partita si è conclusa con il team rossonero che ha ottenuto la vittoria e il passaggio alla fase successiva del torneo. La semifinale si terrà alla fine di questa settimana, con l’avversario ancora da definire. La squadra ha mostrato solidità e determinazione durante l’incontro, portando a casa il risultato necessario per avanzare.

Il settore giovanile rossonero continua con la sua stagione molto buona per i risultati e la crescita dei ragazzi in generale. I giovanissimi del Diavolo hanno messo in mostra una prova di forza incredibile, dominando un'altra grande squadra italiana, in una sfida molto interessante tra quelli che potrebbero essere i talenti del domani del calcio italiano. L'Under 15 del Milan ha vinto una gara importantissima: battuta la Juventus per 3-0 approdando così alle semifinali del campionato di categoria. In gol per i giovanissimi rossoneri Jadin con una doppietta e Rossini. La partita contro i bianconeri si è sviluppata in due tempi da 40 minuti ciascuno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus 3-0, show rossonero: l’Under 15 vola in semifinale. Ecco contro chi giocherà (e quando)

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Milan-Juventus 0-0: gli highlights | Serie A

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