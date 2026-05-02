Ma quale Juventus e Milan Lewandowski lascia l’Europa | ecco dove giocherà

Robert Lewandowski ha deciso di lasciare il calcio europeo e si trasferirà in un nuovo campionato. La notizia si diffonde rapidamente e coinvolge il futuro dell’attaccante, che fino a poco tempo fa militava in club europei di primo livello. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma le voci si susseguono con insistenza e fanno presagire un cambiamento importante per la sua carriera.

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