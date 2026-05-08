Domani si svolgerà il primo match di Sinner al torneo di Roma, dove affronta il suo avversario nel secondo turno. Prima di lui scenderanno in campo altri giocatori italiani, tra cui Bellucci e Cobolli, che si sfideranno in incontri precedenti. La giornata si conclude con l’appuntamento del tennista azzurro, pronto a partire per la sua partita sul centrale del torneo.

Appuntamento alle 19 (in diretta su Sky Sport e, in streaming, sull'app SkyGo e su NOW) sul Centrale del Foro Italico. Jannik Sinner esordisce domani, alle sette della sera con Sebastian Ofner, austriaco numero 82 al mondo che solo una volta, in carriera, ha affrontato e battuto. Ricordi di gioventù, anno 2019, quando Jannik giocava il Challenger di Ortisei fresco di vittoria Next Gen e consacrazione a talento del futuro. E che talento. Contro il già più esperto Ofner, che a giorni compirà 30 anni, Sinner vinse in finale sollevando il trofeo a qualche chilometro da casa. Non prima delle 13, sempre sul Centrale, toccherà a Jasmine Paolini andare a caccia degli ottavi contro la belga Elise Mertens.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, domani debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner

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