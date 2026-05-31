Geoffrey Moncada ha lasciato il Milan senza ricevere alcuna buonuscita, a seguito del mancato rinnovo triennale. L’accordo tra le parti è fallito, lasciando il dirigente in una posizione di insoddisfazione. Nessuna indicazione ufficiale sui dettagli dell’accordo che non si è concretizzato. Moncada, quindi, ha concluso la sua esperienza con il club senza ricevere compensi aggiuntivi. La situazione si è risolta senza ulteriori accordi economici tra le parti.

La rivoluzione totale attuata dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha lasciato sul campo eccellenze e figure storiche dell'ultimo ciclo rossonero. Tra le interruzioni di rapporto più dolorose c'è senza dubbio quella con Geoffrey Moncada. Il dirigente francese, classe 1986, saluta il Milan dopo sette anni e mezzo di servizio, vissuti prima come responsabile dello scouting (2019-2023) e poi come direttore tecnico (2023-2026), ruolo ereditato dopo il licenziamento di Paolo Maldini. Un congedo che, come svelato dal Corriere della Sera, è stato metabolizzato con profonda amarezza da parte del manager transalpino, vittima collaterale di un tempismo burocratico spietato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il retroscena sull’addio di Moncada: “Accordo saltato e zero euro di buonuscita”

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