Furlani e Moncada sono vicini all'addio al Milan, secondo Tuttosport. La partita contro il Cagliari, valutata 60 milioni, segna la fine del primo ciclo RedBird. La possibile uscita dei due dirigenti potrebbe influenzare le decisioni future del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Milan-Cagliari è una partita da cui passerà gran parte del futuro dei rossoneri: in caso di vittoria, il Diavolo sarebbe in Champions League. Con i 60 milioni di euro dei premi UEFA, i rossoneri potrebbero spingere forte sul mercato estivo. Senza si rischiano cessioni importanti (come lo scorso anno con Reijnders) e sarà difficile convincere i profili forti a sposare il progetto del Milan. Inoltre, per Massimiliano Allegri scatterebbe un rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro e, a meno di capovolgimenti di fronte, sarebbe molto difficile un suo addio al Milan. Come scrive 'Tuttosport', Giorgio Furlani è destinato all'addio... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani e Moncada verso l’addio: può cambiare il futuro di Tare

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