Milan fuga di massa | non solo Leao gli altri 4 big che mollano

Da liberoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque giocatori chiave hanno lasciato il club, tra cui Leao, mentre il Milan si trova senza allenatore e senza membri della dirigenza da settimane. La società è in crisi dopo l’azzeramento dei vertici, con nessuna comunicazione ufficiale sulla gestione futura. I giocatori in uscita sono stati annunciati attraverso i canali ufficiali, e la squadra si prepara a disputare le prossime partite senza un organigramma completo. La situazione resta incerta, con le trattative ancora in corso.

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Milan nel caos dopo l'azzeramento dei vertici: ad oggi non ci sono né allenatore né la prima linea della dirigenza. Ma non è tutto: anche i pezzi pregiati del club sono pronti alla fuga. In primis Rafa Leao, il quale conferma l'intenzione di voler cambiare aria in prima persona, senza nascondersi. Le dichiarazioni del portoghese a SportTv aprono in modo netto alla separazione già nella prossima finestra di mercato. Dopo una stagione deludente per i rossoneri, conclusa con il disastroso flop-Champions League, il numero 10 ha tracciato un bilancio della sua esperienza milanista, che è arrivata al capolinea. "Ho dato tutto quello che avevo al Milan. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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