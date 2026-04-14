La Juventus sta pianificando un mercato intenso, cercando di rinforzare la rosa con giocatori di grande esperienza e personalità. Oltre ad Alisson e Bernardo Silva, nel mirino ci sono anche altri nomi di rilievo come Lewandowski e Kim. La società bianconera si sta muovendo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con obiettivi chiari e una strategia ambiziosa.

"Bernardo Silva e Alisson? Io non faccio nomi, ma la Juve ha sempre il fascino per attirare i campioni". A pochi giorni dal rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, Damien Comolli conferma la volontà dei bianconeri di dare vita a un mercato ambizioso, che inserisca in rosa giocatori di personalità e provata esperienza internazionale, per riportare la squadra alla lotta di vertice. Ma, oltre al brasiliano e al portoghese, quali sono gli altri giocatori nel mirino della dirigenza juventina? I ruoli principali da rinforzare, nelle convinzioni di allenatore e società, sono senza dubbio centrocampo e attacco. Oltre al 31enne portoghese del Manchester City, nel mirino juventino c'è da tempo un altro svincolato di lusso: Leon Goretzka del Bayern.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Alisson e Bernardo Silva: da Lewandowski a Kim, chi sono gli altri big nel mirino della Juve

Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo.

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