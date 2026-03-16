Leao nel mirino di Di Canio | Ha rotto! Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri lottano

Dopo la partita tra Lazio e Milan, Paolo Di Canio ha commentato criticamente le prestazioni di Rafael Leao negli studi di Sky Calcio Club. L’ex calciatore ha espresso il suo disappunto, affermando che non è accettabile vedere un giocatore camminare per 70 minuti mentre gli altri si impegnano sul campo. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati e dei tifosi presenti in studio.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri. Quando torna dall’infortunio Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Leao nel mirino di Di Canio: «Ha rotto! Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri lottano» Articoli correlati Di Canio sicuro: “Pulisic vale tre Leao. Rafa ha un talento fantastico, è un peccato che …”Domenica contro il Verona, Massimiliano Allegri potrebbe schierare dal primo minuto la coppia in attacco formata da Pulisic e Leao. Leggi anche: Giuliodori: "Per 70 minuti la squadra ha fatto quello che doveva" Contenuti e approfondimenti su Leao nel mirino di Di Canio Ha rotto... Temi più discussi: Sabatini: Leao, impara da Yildiz: in campo devi sbatterti!; Milan, Leao cambia marcia: la svolta per essere decisivo in questo finale; Shevchenko crede nel Milan attuale e presenta il derby: Leao ha dato il segnale giusto; Milan, Kean nel mirino: Allegri spinge per il nuovo numero 9. Milan, Leao nel mirino! Le parole di scuotono l’ambiente alla vigilia del derbyDure critiche per Rafa Leao alla vigilia del derby che il Milan giocherà contro l'Inter: ecco cos'è stato detto sul portoghese. spaziomilan.it Milan, scoppia il ‘caso Leao’: critica durissima dopo la LazioArriva una dura critica per Leao dopo la Lazio: le parole accendono il dibattito sull’atteggiamento del portoghese. spaziomilan.it Al 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri. Cosa è successo poco dopo in panchina: https://fanpa.ge/UwoFQ - facebook.com facebook Milan, il sogno scudetto passa, il problema Leao resta: nervoso e indolente, a Roma non è piaciuto x.com