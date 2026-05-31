Nel campionato 2025-26, alcuni giocatori del Milan si sono distinti per le prestazioni in termini di fantamedia. Tra i migliori ci sono tre calciatori che hanno registrato i punteggi più alti, mentre altri tre hanno ottenuto i risultati peggiori. La classifica si basa sui dati raccolti durante le partite della stagione, evidenziando chi ha contribuito maggiormente e chi ha avuto performance inferiori alle aspettative. Le analisi si concentrano sui punteggi individuali e sulle statistiche di rendimento in campo.

Battuto dal Cagliari per 2-1 nell'ultimo turno di Serie A, il Milan si è ritrovato scavalcato in classifica dal Como e quindi fuori dalla zona Champions League. Un finale a dir poco amaro per il Diavolo, che ha già avviato una forte rivoluzione dirigenziale in vista della prossima stagione. Eppure, fino a due mesi dalla fine della Serie A, il quarto posto sembrava essere cosa fatta. Troppo pesante per Allegri e squadra il calo di rendimento di diversi singoli: su tutti Leao e Pulisic. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Milan al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaPer la stagione 2025-26, il fantabilancio dell’Inter ha evidenziato i giocatori con le migliori e peggiori medie voto.

Pisa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaNel campionato di Pisa, i giocatori con le migliori fantascore sono stati un centrocampista con una media di 7,2 e un attaccante con 6,8.

Temi più discussi: Milan, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Roma, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia; Cremonese, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia.

Rosa Milan 2025-26: chi parte, chi resta, chi arrivaCome le migliori coppe d`attacco Massimiliano Allegri e Igli Tare stanno costruendo il nuovo Milan in totale sinergia. Il tecnico livornese è tornato sulla panchina. calciomercato.com

Milan, torna il diavoletto. Nel '25-'26 sarà il logo sulla maglia bianca. La rossonera invece...Il diavoletto arriva sulla scia di una tradizione antica e recente. Il simbolo del diavolo è stato introdotto dal Milan nel 1979: è subito apparso sulle maglie assieme alla stella del decimo scudetto, ... gazzetta.it