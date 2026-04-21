Lorenzo Barone centra un’impresa titanica | È finita Ho dato tutto me stesso per realizzare il progetto

Lorenzo Barone ha condiviso un video in cui si trova a 6893 metri di altitudine, sulla seconda vetta più alta delle Americhe, il Nevado Ojos del Salado. Dopo aver affrontato un’impresa impegnativa, ha scritto che la sua avventura è terminata e che ora può tornare a casa. La sua testimonianza mostra la soddisfazione di aver dato il massimo per portare a termine il progetto.

“È finita. Finalmente si torna a casa”. È stremato quanto felice Lorenzo Barone. Ha postato un video a 6893 metri di altitudine, ritrovandosi sulla seconda vetta più alta delle Americhe, ossia il Nevado Ojos del Salado. L’esploratore originario di San Gemini può festeggiare poiché ha completato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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