Futuro Maignan in dubbio senza Allegri e Champions League il francese può salutare | CM

Il portiere francese potrebbe lasciare il Milan alla fine della stagione. La sua permanenza è incerta, poiché diverse squadre europee hanno mostrato interesse. La possibile assenza del club dalla Champions League e l'assenza di un nuovo allenatore potrebbero influenzare la decisione del giocatore di trasferirsi. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sul suo futuro.

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