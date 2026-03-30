Il Milan sta riorganizzando le sue strategie per la stagione in corso, con attenzione sia alle operazioni di mercato che alle scelte tecniche. La dirigenza sta negoziando il rinnovo di contratto con un centrocampista e considerando la possibile cessione di un attaccante. Nel frattempo, l’allenatore ha iniziato a preparare il team in vista delle prossime partite ufficiali.

Pianificazione totale in casa Milan, dove la dirigenza rossonera ha avviato una manovra a tenaglia tra campo e programmazione futura. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Orazio Accomando ai microfoni di MilanNews.it, il club di via Aldo Rossi sta ridisegnando la spina dorsale della rosa seguendo i dettami tattici di Massimiliano Allegri. Il nome al centro del progetto è quello di Luka Modric: il tecnico livornese ha espresso la richiesta esplicita di trattenere il fuoriclasse croato per un’ulteriore stagione, subordinando la permanenza del numero 10 alla qualificazione in Champions League e alla solidità delle ambizioni societarie. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, rivoluzione Allegri: Modric verso il rinnovo, Leao può partire

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