Un ciclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente sulla via Prenestina, nel quartiere Torpignattara. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, quando un’auto ha urtato il ciclista che viaggiava in direzione centro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del ciclista.

? Domande chiave Come può la vittoria di Milan trasformare la mobilità romana?. Perché solo il 4% delle strade romane ha piste ciclabili?. Quanto risparmia mensilmente un romano che sostituisce l'auto con la bici?. Quali ostacoli fisici impediscono la continuità della rete ciclabile urbana?.? In Breve Biciclette a Roma passate da 560mila a 917mila unità tra il 2021 e il 2024.. Solo 348 chilometri di piste ciclabili su 8.000 totali di strade romane.. Alfredo Di Giovampaolo evidenzia criticità su segnaletica e continuità delle tratte ciclabili.. Ricerca immobiliare vede Roma seconda in Italia per distanza in bici con 5,1%.. Jonathan Milan raddrizza il Giro d’Italia tra la bellezza eterna e le sfide della mobilità romana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan conquista Roma: il Giro tra gloria sportiva e nuova mobilità

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