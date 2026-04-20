A Catania, lungo via Vincenzo Giuffrida, si trova un edificio che rappresenta un legame tra il mondo dello sport e la professione di ingegnere. Dal 1995, l’Ordine degli Ingegneri della città conserva un simbolo che testimonia questa connessione, un punto di riferimento che racchiude storie di successo e di impegno nel settore. La struttura si inserisce nel panorama locale come un segno di continuità tra passato e futuro.

Tra le mura eleganti di via Vincenzo Giuffrida, a Catania, l’Ordine degli Ingegneri custodisce un simbolo che racconta una storia di eccellenza sportiva e identità professionale iniziata nel 1995. In quella sede, nota come Palazzo Sant’Andrea, spicca un trofeo particolare: lo scudetto del Torneo Nazionale degli Ordini, conquistato trent’anni fa a Maratea, in Basilicata, un traguardo che lo scorso settembre è stato celebrato con un evento speciale presso l’hotel Le Dune. Dalla tradizione sportiva alla gestione delle grandi opere pubbliche. Quell’emozione vissuta a Maratea, che ha portato molti occhi lucidi durante la ricorrenza celebrata nell’hotel Le Dune, rappresenta il legame profondo tra i professionisti etnei e la loro storia collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ingegneri di Catania: tra gloria sportiva e futuro del territorio

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