Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026 a Roma, battendo Giovanni Lonardi e Paul Penhoet. Il velocista della Lidl-Trek ha tagliato il traguardo in prima posizione, dominando la volata finale. Nella stessa giornata, Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa, terminando la corsa in testa alla classifica generale. La gara si è conclusa con questa corsa di gruppo nella capitale.

Il velocista della Lidl-Trek si impone nell’ultima tappa della corsa rosa davanti a Giovanni Lonardi e Paul Penhoet. Jonas Vingegaard festeggia il successo finale nella classifica generale, con Davide Piganzoli migliore degli italiani. Jonathan Milan chiude il Giro d’Italia 2026 con una vittoria di prestigio nella passerella finale di Roma. Il corridore della Lidl-Trek ha conquistato la ventunesima e ultima tappa della corsa rosa, una frazione di 131 chilometri con partenza e arrivo nella Capitale, imponendosi allo sprint davanti a Giovanni Lonardi e Paul Penhoet. La giornata ha celebrato anche il trionfo di Jonas Vingegaard, che porta a casa la classifica generale dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan domina a Roma: Vingegaard conquista la maglia rosa

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