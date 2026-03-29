In vista della prossima stagione, il club sta monitorando da vicino lo sviluppo di un giovane difensore in prestito in Serie B. Il giocatore sta accumulando esperienza e minuti di gioco con la maglia dello Spezia, attirando l'attenzione dei dirigenti. La dirigenza rossonera valuta le possibilità di inserire il ragazzo nella rosa della prima squadra, considerando il suo progresso nel campionato cadetto.

Milan in prestito, Comotto è il giocatore che sta crescendo meglio tra i rossoneri prestati in giro per il Mondo. Il centrocampista è cresciuto tantissimo nella seconda parte di stagione diventando un titolarissimo dello Spezia e tra i migliori in campo per il club ligure in molte partite. Un giocatore che sta crescendo in modo esponenziale. Quale potrebbe essere il futuro di Comotto? Non è da escludere un ulteriore prestito, stavolta in Serie A. Le prestazioni del talento rossonero con lo Spezia hanno attirato l'attenzione di tante squadre italiane che potrebbero chiedere informazioni al Milan. Ma occhio anche all'altra possibilità: Comotto ha già lavorato con Allegri la scorsa estate partendo anche per Perth per le amichevoli pre stagionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Comotto ecco perché Allegri potrebbe volerlo per la prima squadra

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