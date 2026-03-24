L'allenatore del club ha presentato le sue richieste per il mercato, con particolare attenzione a un possibile cambio di modulo. Si discute anche della situazione legata a un calciatore chiave, coinvolto in recenti sviluppi che potrebbero influenzare le scelte della squadra. Le mosse in vista del mercato e le decisioni in campo sono al centro delle ultime indiscrezioni circolate online.

Mercato assoluto protagonista della giornata di oggi. A parlare delle ultime novità in casa Milan per la prossima stagione è il nostro Stefano Bressi. Nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan', gli argomenti del giorno sono il mercato, con le richieste di Allegri e il possibile cambio modulo per le ultime gare dell'anno. Partendo dal calciomercato, le richieste di Max per la prossima stagione sembrano essere state accettate dalla dirigenza in toto. Oltre ai giovani, il tecnico livornese chiede almeno 3 o 4 colpi di livello. Tra questi rientrano Goretzka, Gila e i diversi nomi usciti per l'attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco le richieste di Allegri per il mercato. Cambio modulo in arrivo? Attenzione alla situazione Leao

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