Un giocatore ha segnato quattro gol in una partita a Ferrara, portando la sua squadra alla vittoria. Dopo l'incontro, ha dichiarato di voler essere l'artefice di questa impresa, avendo già 44 anni. La giornata è stata considerata positiva, anche se ha ammesso di aver dormito poco a causa dei festeggiamenti e del palio notturno. La partita si è svolta il 31 maggio 2026.

Siena, 31 maggio 2026 - «Una bella giornata, sì è vero. Ho dormito poco perché dopo il palio in notturna e i festeggiamenti. Ma ne è valsa la pena. Molto», sintetizza Alessio Migheli, in Piazza detto Girolamo, fantino senese che ha vinto per la quarta volta in piazza Ariostea. Un successo speciale perché ha tolto la cuffia di ’nonna’ a Santa Maria in Vado che non trionfava dal lontanissimo 1982. Ben 44 anni fa. I precedenti trionfi erano arrivati due volte per San Giacomo e una per San Giovanni. Alessio, una soddisfazione particolare rendere felice un popolo che attendeva questo momento da 44 anni. «Vero. Ci tenevano tantissimo e io lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migheli cala il poker a Ferrara. «Volevo essere l’artefice dell’impresa dopo 44 anni»

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