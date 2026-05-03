NBA Playoff impresa Philadelphia | Celtics eliminati dopo 44 anni

I Philadelphia 76ers hanno sconfitto i Boston Celtics in gara-7 al TD Garden, con un punteggio di 109-100, eliminandoli dai playoff NBA. La serie, iniziata con un vantaggio di 3-1 per i Celtics, è stata completamente rimessa in discussione dai 76ers, che hanno portato a casa la vittoria decisiva. Embiid e Maxey sono stati i protagonisti principali della prestazione, mentre i Celtics sono usciti al primo turno dopo 44 anni.

I 76ers vincono gara-7 al TD Garden e ribaltano la serie da 1-3. Embiid e Maxey trascinano, Boston fuori al primo turno Colpo clamoroso nei playoff NBA: i Philadelphia 76ers eliminano i Boston Celtics vincendo gara-7 al TD Garden per 109-100. La squadra guidata da Nick Nurse completa una rimonta da 1-3, diventando la 14ª nella storia a riuscirci e tornando a vincere una serie contro Boston dopo 44 anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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I Celtics sono la prima squadra ad avere tre titolari diversi (Luka Garza, Baylor Scheierman, Ron Harper Jr.) con 0 punti in una partita di playoff da quando i titolari sono stati tracciati per la prima volta nel 1970-71. #NBA #Boston #Celtics - facebook.com facebook

I limiti di Mazzulla, per me coach dell'anno in stagione regolare, sono emersi tutti assieme ai playoff. Il tiro da 3 da unico copione, i cambi del quintetto assurdi prima di Gara 7. Boston era la mia favorita a Est, il forfeit di Tatum, solito cuor di leone, s'è rivelato fat x.com