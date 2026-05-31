microsoft ha perso una grossa occasione con le ai

Microsoft ha perso una grande occasione nel settore dell'intelligenza artificiale. Un tempo principale investitore in OpenAI, l'azienda ha visto il suo ruolo ridursi, permettendo alla concorrenza di avanzare. La società ha ora una posizione più debole rispetto ai competitor nel mercato dell’AI, che continua a evolversi rapidamente. La perdita di questa opportunità si riflette nelle difficoltà di rimanere al passo con le innovazioni più recenti nel settore.

Un tempo era l'investitore principale in OpenAI, ora ne soffre la concorrenza ed è rimasta indietro specialmente con l'assistente Copilot Questo mese il capo di Microsoft Satya Nadella ha rimosso buona parte del gruppo dirigente che guidava l’azienda da decenni, sostituendolo con nuovi manager con un obiettivo esplicito: rilanciare l’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale (AI). La notizia, riportata dal sito Business Insider, è l’ultimo segnale di una crisi che interessa l’azienda da alcuni anni. Microsoft, infatti, non è riuscita a sfruttare l’enorme vantaggio competitivo che aveva all’inizio del 2023, quando si ritrovò a gestire l’enorme successo di ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI, di cui proprio Microsoft era il principale investitore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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