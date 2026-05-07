Nel quartiere di Sant’Agata, i fondi europei promessi tramite il PNRR non sono stati ancora distribuiti, lasciando molte aree senza gli investimenti previsti. Secondo i dati della Fondazione IFEL, la gestione attuale non ha portato risultati concreti nel trasferimento di queste risorse, evidenziando un ritardo rispetto alle tempistiche previste. Questa situazione ha sollevato critiche sulla capacità di intervento delle autorità locali e sulla pianificazione complessiva del progetto.

? Cosa scoprirai Perché i fondi europei non sono mai arrivati nei quartieri di Sant’Agata?. Quali dati della Fondazione IFEL confermano il ritardo della gestione attuale?. Come intende operare la task force tecnica proposta da Carmine Valentino?. Chi pagherà le conseguenze del mancato intercettamento delle risorse PNRR?.? In Breve Critiche alla gestione amministrativa basate sulle analisi della Fondazione IFEL.. Proposta di una task force tecnica per intercettare i fondi europei.. Obiettivo di investire risorse in infrastrutture e servizi per la comunità locale.. Comizio tenutosi nella località di Contrada Laiano a Sant’Agata de’ Goti.. A Contrada Laiano, durante un comizio tenutosi a Sant’Agata de’ Goti, la squadra guidata da Carmine Valentino ha denunciato il fallimento della gestione dei fondi PNRR nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radici e Futuro: «PNRR, Sant’Agata ha perso un’occasione d’oro»

Notizie correlate

La lista ‘Radici e Futuro’: “PNRR, occasione mancata: ora serve una svolta vera per Sant’Agata de’ Goti”Tempo di lettura: 3 minutiNel corso del comizio tenutosi a Contrada Laiano di Sant’Agata dè Goti, la squadra “Radici e Futuro”, guidata dal candidato...

Sant’Agata de’ Goti, “Radici e Futuro” denuncia ritardi sul PNRR: proposta una task force per i fondiA Sant’Agata de’ Goti la lista “Radici e Futuro” denuncia ritardi sul PNRR e propone una task force per rilanciare la capacità di intercettare e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sant’Agata de’ Goti, la lista ‘Radici e Futuro’: PNRR occasione mancata, serve una svolta; La lista ‘Radici e Futuro’ | PNRR occasione mancata | ora serve una svolta vera per Sant’Agata de’ Goti; PNRR, Rubano (FI): Il via libera alla nona rata conferma credibilità dell’Italia in Europa; Sant’Agata de’ Goti Radici e Futuro denuncia ritardi sul PNRR | proposta una task force per i fondi.

Sant’Agata de’ Goti, la lista ‘Radici e Futuro’: PNRR occasione mancata, serve una svoltaNel corso del comizio tenutosi a Contrada Laiano di Sant’Agata dè Goti, la squadra Radici e Futuro, guidata dal candidato sindaco Carmine Valentino, è intervenuta con fermezza sul tema dei fondi PNR ... ntr24.tv

Dalle liste fotocopia ai nomi identici: il caso Radici e Futuro da Sant’Agata dei Goti al resto d’ItaliaNon basta un programma elettorale in fotocopia, come accaduto a Castelfranco in Miscano e raccontato in un altro nostro articolo: a volte può capitare che, tra due schieramenti contrapposti, anche il ... ntr24.tv

IX CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SANT'AGATA DA COSTANTINOPOLI A CATANIA "Peregrinatio della Reliquia della Reliquia del Braccio di Sant’Agata alla comunità di Maletto” Domenica 3 Maggio 2026, Comune di Maletto - facebook.com facebook