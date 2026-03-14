L’Italia del rugby ha perso un’occasione

L’Italia del rugby ha affrontato il Galles in una partita importante del Sei Nazioni, ma ha perso, perdendo così l’opportunità di chiudere il torneo con il miglior risultato di sempre. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti occasioni, anche se il risultato finale non è stato favorevole. La sfida si è conclusa con la vittoria del Galles, lasciando gli azzurri a rincorrere un obiettivo sfumato.

Perdendo contro il Galles non ha concluso il suo miglior Sei Nazioni di sempre; ma i miglioramenti mostrati quest'anno restano Sabato pomeriggio l’Italia maschile di rugby ha perso 31-17 contro il Galles nell’ultima partita del Sei Nazioni. Se fino a qualche anno fa sarebbe stata una sconfitta tutto sommato attesa, questa volta è diverso, perché l’Italia arrivava da favorita; il Galles non vinceva una partita del Sei Nazioni dal 2023. L’Italia invece aveva da poco giocato una delle partite più importanti della sua storia, visto che la settimana scorsa aveva battuto per la prima volta l’Inghilterra; in precedenza aveva vinto anche contro la Scozia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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