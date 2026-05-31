Un gruppo di ricerca dell’Università di Pisa ha sviluppato una nuova tecnologia per migliorare i transistor del futuro. La scoperta riguarda l’uso di ossigeno per ‘curare’ i componenti microelettronici, rendendoli più efficienti e duraturi. Si tratta di un progresso significativo nel settore della microelettronica, che coinvolge anche collaborazioni internazionali. Questa innovazione potrebbe influenzare la produzione di dispositivi elettronici più avanzati e affidabili.

PISA – L’innovazione nel campo della microelettronica compie un decisivo passo in avanti grazie a una sinergia internazionale che vede protagonista l’ Università di Pisa. Un team multidisciplinare dell’ateneo toscano, composto da fisici, chimici e ingegneri, ha unito le forze con l’Università di Scienza e Tecnologia di Wuhan, in Cina, per sviluppare un metodo innovativo dedicato alla produzione di transistor bidimensionali. I risultati di questa ricerca, diramata il 28 maggio 2026, sono stati diffusi nel numero di maggio della rivista scientifica Nature Electronics. L’obiettivo dello studio è superare gli attuali limiti dei dispositivi realizzati in silicio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Microelettronica, la rivoluzione passa da Pisa: l’ossigeno per ‘curare’ i transistor del futuro

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