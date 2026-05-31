Mick Schumacher si schianta a un passo dal primo podio in IndyCar | a Detroit finisce a muro mentre è 3°

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mick Schumacher si schianta contro il muro nel finale del GP di Detroit, mentre era terzo. Durante uno scontro con un altro pilota per la posizione, perde il controllo e finisce fuori pista. La gara termina con il suo ritiro e la possibilità di ottenere il primo podio in IndyCar sfuma all’ultimo momento.

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Mick Schumacher vede sfumare il primo podio in IndyCar nel finale del GP di Detroit: durante la lotta con David Malukas per la terza posizione finisce contro il muro e trasforma la gara della svolta in un incubo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MICK SCHUMACHER CHOCÓ EN LA PRIMERA VUELTA EN LA INDYCAR

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