Mick Schumacher si schianta contro il muro nel finale del GP di Detroit, mentre era terzo. Durante uno scontro con un altro pilota per la posizione, perde il controllo e finisce fuori pista. La gara termina con il suo ritiro e la possibilità di ottenere il primo podio in IndyCar sfuma all’ultimo momento.

Mick Schumacher vede sfumare il primo podio in IndyCar nel finale del GP di Detroit: durante la lotta con David Malukas per la terza posizione finisce contro il muro e trasforma la gara della svolta in un incubo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MICK SCHUMACHER CHOCÓ EN LA PRIMERA VUELTA EN LA INDYCAR

Notizie e thread social correlati

Detroit, Mick Schumacher finisce contro il muro: parte dall’ultima filaMick Schumacher è finito contro il muro durante la gara, partendo dall’ultima fila.

Mick Schumacher e l’avvio horror in IndyCar: dopo cinque gare il suo miglior piazzamento è un 17° postoMick Schumacher ha affrontato un avvio difficile nella stagione IndyCar 2026, con cinque gare disputate e un miglior risultato di 17° posto.

Temi più discussi: Mick, che colpo: miglior giovane, premio da 210'000 franchi e la passerella con Clara Ramos; Mick Schumacher tra i premiati alla 500 Miglia di Indianapolis | FP; Soccorse Schumacher sulle nevi di Meribel, il racconto del pilota dell'elicottero.

Mick Schumacher si schianta a un passo dal primo podio in IndyCar: a Detroit finisce a muro mentre è 3°Mick Schumacher vede sfumare il primo podio in IndyCar nel finale del GP di Detroit: durante la lotta con David Malukas per la terza posizione finisce ... fanpage.it

Mick Schumacher premiato dopo la 500 Miglia di IndianapolisAl tedesco del team Rahal Letterman è stato conferito il riconoscimento di 'Rookie of the Year' di questa edizione ... formulapassion.it