Mick Schumacher è finito contro il muro durante la gara, partendo dall’ultima fila. La collisione con Malukas ha portato a un doppio impatto, con Schumacher che ha prima urtato Malukas e poi ha perso il controllo, schiantandosi contro le barriere. Si indaga se il danno al cambio sia stato causato dall’impatto, considerando eventuali componenti meccaniche coinvolte. La vettura è stata rimossa dai meccanici per le verifiche.

? Punti chiave Come ha causato il doppio impatto tra Schumacher e Malukas?. Quali componenti meccaniche rischia di aver danneggiato il cambio?. Perché il team deve lavorare tutta la notte per riparare l'auto?. Come potrà Schumacher sfruttare il caos di Detroit per rimontare?.? In Breve Schumacher era mezzo secondo più veloce rispetto ai tempi precedenti prima dell'impatto.. David Malukas ha subito un errore simile nelle curve 6 e 7.. Il team Rahal Letterman Lanigan Racing deve riparare danni a parte anteriore e posteriore.. Il distacco di Schumacher nelle prove libere era di 1,8 secondi dal leader.. Mick Schumacher finisce contro il muro a Detroit: errore in qualifica e partenza dalla fine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Detroit, Mick Schumacher finisce contro il muro: parte dall’ultima fila

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