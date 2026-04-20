Mick Schumacher e l'avvio horror in IndyCar | dopo cinque gare il suo miglior piazzamento è un 17° posto

Mick Schumacher ha affrontato un avvio difficile nella stagione IndyCar 2026, con cinque gare disputate e un miglior risultato di 17° posto. Durante le competizioni ha incontrato incidenti e problemi tecnici, che hanno contribuito a una serie di piazzamenti al di sotto delle aspettative. La sua prima stagione in questa serie automobilistica si caratterizza per le difficoltà di adattamento al nuovo veicolo e per le sfide tecniche incontrate in corsa.

Avvio da incubo per Mick Schumacher in IndyCar 2026: dopo cinque gare è ancora lontanissimo dai primi tra incidenti, problemi tecnici, sfortuna e un difficile adattamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il figlio di Schumacher lascia tutti a bocca aperta in Indycar: debutto sensazionale sugli ovaliMick Schumacher, figlio del leggendario Michael, ha stupito tutti con una prestazione pazzesca in qualifica nel GP di Phoenix in IndyCar. Lego lancia l'iconica F2004 di Schumacher: l'annuncio con la voce del figlio MickDopo la McLaren MP44 di Ayrton Senna, Lego lancia l'iconica Ferrari F2004 che con Michael Schumacher alla guida portò il Cavallino sul tetto del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mick Schumacher vede un futuro molto positivo davanti a sé; La figlia maggiore di Schumacher, Gina, parla per la prima volta del padre: I miei genitori mi hanno aiutata. Per questo mi impegno così tanto; The Kaiser: un cortometraggio riporta in pista il debutto di Michael Schumacher; Il nuovo cortometraggio su Michael Schumacher si chiama The Kaiser e no, Netflix non c’entra niente: è un’idea geniale che spacca già a vedere come è trattato Senna. Mick Schumacher racconta come è cambiata drasticamente la sua vita dopo l’incidente di papà MichaelPer la prima volta Mick Schumacher ha parlato apertamente del suo rapporto con il padre, Michael Schumacher, e di come la sua vita sia drasticamente cambiata dopo l’incidente sugli sci del 2013 che ha ... fanpage.it Mick Schumacher dà l’addio alla Mercedes, e forse alla Formula 1: correrà con l’Alpine nel WECMick Schumacher dà l’addio alla Mercedes e molto probabilmente anche alla Formula 1. Il pilota tedesco dal 2025 correrà con la Alpine, ma lo farà nel WEC, il Mondiale Endurance. Leggi tutte le news di ... fanpage.it Michael Schumacher Hungaroring 2004 Onboard - facebook.com facebook