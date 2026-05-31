Dall’ottobre di quest’anno il maestro Michele Mariotti sarà il primo italiano a ricoprire l’incarico di direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, compagine fondata nel 1994. Prima di lui il prestigioso incarico era stato assegnato a musicisti celebri: Eliahu Inbal, Rafael Frühbeckde Burgos, J uraj Val?uha, James Conlon. Ha dichiarato al riguardo l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi: ” È una particolare gioia, nell’ormai più che trentennale storia dell’OSN Rai, accogliere il primo musicista italiano nel fondamentale ruolo di Direttore principale”. Ma il giovane maestro, che porta lustro all’Italia ed alla sua Pesaro, peraltro proclamata il 31 ottobre 2017 Città Creativa UNESCO della Musica perché proprio in questo settore il centro adriatico eccelle, non ne fa sfoggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Michele Mariotti e l’orchestra sinfonica della Rai. Il ritratto di Girelli

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