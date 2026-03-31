Giovanni Allevi alla Reggia di Caserta con l' Orchestra Sinfonica Italiana

Il compositore e pianista Giovanni Allevi si esibirà alla Reggia di Caserta con l'Orchestra Sinfonica Italiana il 19 settembre 2026. La data fa parte della tournée “Musica Dall’Anima”, che segue il successo dei suoi ultimi concerti internazionali. La sua musica sarà proposta in un contesto storico e monumentale, con un evento che coinvolgerà il pubblico presente in un concerto dal vivo.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il compositore filosofo Giovanni Allevi proporrà un programma che intreccia i brani più amati dal pubblico a composizioni nate negli anni più intensi e profondi della sua vita artistica e personale. Fulcro dell’esibizione sarà il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, opera di straordinaria forza espressiva, composta durante la degenza ospedaliera e costruita a partire dalla trasformazione in note della parola “Mieloma”, secondo un procedimento matematico ispirato alla tradizione bachiana. Una partitura che attraversa inquietudine e luce, smarrimento e rivelazione, fino a farsi canto di resilienza e bellezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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