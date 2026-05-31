La regina consorte norvegese è in condizioni peggiorate, portando il principe erede a tornare urgentemente dal Giappone. La famiglia reale si trova in ansia, mentre i medici monitorano la salute della donna. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle sue condizioni. Il ritorno del principe è stato deciso per assistere la regina in questa fase critica. La famiglia si trova sotto stretta osservazione, senza ulteriori aggiornamenti pubblici.

La monarchia norvegese sta vivendo settimane di forte apprensione. Al centro delle preoccupazioni c’è la Principessa Mette-Marit, le cui condizioni di salute hanno subito un peggioramento che ha spinto il Principe Haakon a modificare un importante viaggio ufficiale in Giappone per poterle restare accanto. A confermare la gravità del momento è stato lo stesso erede al trono durante la cerimonia di consegna del Premio Abel 2026 all’Università di Oslo. Con parole insolitamente dirette, Haakon ha descritto il delicato quadro clinico della moglie, alimentando la preoccupazione dell’opinione pubblica norvegese. “La Principessa ereditaria è gravemente malata e le sue condizioni sono leggermente peggiorate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit peggiora, Haakon costretto a rientrare urgentemente dal Giappone

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