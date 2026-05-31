La principessa Mette-Marit ha subito un peggioramento della fibrosi polmonare, che ha richiesto l’intervento medico. Il principe Haakon è partito urgentemente dal Giappone per raggiungerla. La principessa era già stata vista con cannule nasali per l’ossigeno in passato. La famiglia reale ha comunicato che la condizione si è aggravata, senza fornire ulteriori dettagli.

L’immagine della principessa costretta a respirare attraverso le cannule nasali per l’ossigeno aveva già preparato i sudditi al peggio. Ora, la decisione improvvisa di interrompere gli impegni istituzionali internazionali conferma i timori: le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia stanno rapidamente precipitando. Come riportato dal Corriere della Sera, l’erede al trono Haakon anticiperà il suo rientro in patria già il 3 giugno, tagliando i tempi della sua visita ufficiale in Giappone che inizierà domani. Ad annunciarlo è stato lo stesso Palazzo reale: «Sua Altezza Reale il principe della Corona abbrevierà il suo viaggio ufficiale in Giappone di un giorno per la situazione di salute di Sua Altezza Reale la principessa della Corona ». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme a corte per la principessa Mette-Marit: si aggrava la fibrosi polmonare, il principe Haakon rientra d’urgenza dal Giappone

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