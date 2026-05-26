La principessa Mette-Marit in pubblico con l’ossigeno il principe Haakon | La fibrosi polmonare peggiora

Notizia in breve

Il principe ereditario norvegese ha confermato che la fibrosi polmonare della principessa Mette-Marit sta peggiorando. La principessa è stata vista recentemente in pubblico con una cannula per l’ossigeno, segnalando un peggioramento delle sue condizioni di salute. La famiglia ha comunicato che la situazione richiede cure e attenzione continue, senza fornire ulteriori dettagli medici.