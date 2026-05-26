La principessa Mette-Marit in pubblico con l’ossigeno il principe Haakon | La fibrosi polmonare peggiora

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il principe ereditario norvegese ha confermato che la fibrosi polmonare della principessa Mette-Marit sta peggiorando. La principessa è stata vista recentemente in pubblico con una cannula per l’ossigeno, segnalando un peggioramento delle sue condizioni di salute. La famiglia ha comunicato che la situazione richiede cure e attenzione continue, senza fornire ulteriori dettagli medici.

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Il principe ereditario norvegese Haakon rompe il silenzio sulle condizioni di salute della mogie, la principessa Mette-Marit, che la scorsa settimana si è mostrata in pubblico mentre indossava una cannula per l’ossigeno. La donna, 52 anni, soffre di una rara forma di fibrosi polmonare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Princesse Mette Marit suprend tout le monde avec un appareil respiratoire lors d'1visite royale.

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