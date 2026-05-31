Meteo settimana 1-7 giugno | Italia tra instabilità temporali e nuovo rialzo delle temperature

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1 al 7 giugno, il Nord Italia sarà colpito da temporali già da lunedì, con maltempo diffuso durante il ponte del 2 giugno. Il Sud invece manterrà condizioni più stabili. La settimana sarà caratterizzata da instabilità e temporali su gran parte del Paese, con un aumento delle temperature previsto successivamente.

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La settimana dal 1 al 7 giugno sarà segnata da forte instabilità: temporali al Nord già da lunedì e maltempo diffuso per il ponte del 2 giugno, mentre il Sud resterà più stabile. Dopo un calo termico iniziale, possibile nuova risalita di aria calda verso il weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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